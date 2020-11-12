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Savunma

Rusya, Murmansk-BN elektronik harp sistemini Finlandiya sınırına konuşlandırıyor

Rusya, Murmansk-BN adı verilen en güçlü elektronik harp (EW) sistemlerinden birini Finlandiya sınırına yakın Arktik topraklarındaki askeri üslerine konuşlandırdı.

star.com.tr12 Kasım 2020 Perşembe 21:31 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 21:31
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Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, Murmansk-BN yer mobil telsiz karıştırma kompleksinin Finlandiya sınırı boyunca bulunan bölgelere konuşlandırıldığını gösteren kısa bir video yayınladı.

Murmansk-BN, NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yüksek frekanslı askeri uydu haberleşmesini engellemek için özel olarak tasarlanmış bir Rus uzun menzilli uzun menzilli karıştırma sistemidir. Elektronik Harp (EW) sistemi, telsiz iletişimini maksimum 5 bin kilometreden kesintiye uğratmayı amaçlamaktadır. Karıştırıcı, Yüksek Frekanslı Küresel İletişim Sistemi dahil olmak üzere, özellikle yüksek frekanslı iletişim sistemleriyle mücadele etmek için tasarlanmıştır.

star.com.tr

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