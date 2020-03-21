Rusya, NATO'nun göbeğine uzun menzilli radar kuracak

21 Mart 2020 Cumartesi 19:23 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 19:23

Rusya Federasyonu, Avrupa bölgesindeki hava araçlarının ve füze sistemlerinin angajmanlarını izlemek amacıyla her ikisi de NATO üyesi olan Litvanya ve Polonya’nın arasında yer alan Kaliningrad şehrine, 3000+ kilometre menzile sahip Konteiner Radar Sistemi’ni kuracak.

SavunmaSanayiST.com'da yer alan habere göre, Rusya Federasyonu’na ait olan ancak Rusya Federasyonu ile kara bağlantısı bulunmayan Kaliningrad şehrine kurulacak radar sisteminin, Avrupa ve İngiltere’deki hava angajmanlarını takip edeceği ve seyir füzesi ile hipersonik füze angajmanlarını da tespit edebildiği belirtildi.

Rusya Federasyonu, Konteiner Radarı’nı ilk kez 2019 yılı içerisinde, Moskova’nın güneydoğusunda bulunan Volga bölgesine konuşlandırmıştı.