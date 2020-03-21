İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5547
  • EURO
    7,0589
  • ALTIN
    316.702
  • BIST100
    85795.8
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Rusya, NATO'nun göbeğine uzun menzilli radar kuracak
Savunma

Rusya, NATO'nun göbeğine uzun menzilli radar kuracak

Rusya Federasyonu, Avrupa bölgesini izlemek amacı ile Kaliningrad'a Uzun Menzilli Radar Sistemi kurulumu gerçekleştirecek.

21 Mart 2020 Cumartesi 19:23 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 19:23
ABONE OL

Rusya Federasyonu, Avrupa bölgesindeki hava araçlarının ve füze sistemlerinin angajmanlarını izlemek amacıyla her ikisi de NATO üyesi olan Litvanya ve Polonya’nın arasında yer alan Kaliningrad şehrine, 3000+ kilometre menzile sahip Konteiner Radar Sistemi’ni kuracak.

SavunmaSanayiST.com'da yer alan habere göre, Rusya Federasyonu’na ait olan ancak Rusya Federasyonu ile kara bağlantısı bulunmayan Kaliningrad şehrine kurulacak radar sisteminin, Avrupa ve İngiltere’deki hava angajmanlarını takip edeceği ve seyir füzesi ile hipersonik füze angajmanlarını da tespit edebildiği belirtildi.

Rusya Federasyonu, Konteiner Radarı’nı ilk kez 2019 yılı içerisinde, Moskova’nın güneydoğusunda bulunan Volga bölgesine konuşlandırmıştı.

Emeklilere müjde! Nisan ayından itibaren 1500 liraya çıkacak

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bize Türkiye yardım ediyor, Avrupa'dan hiçbir şey gelmedi
Bize Türkiye yardım ediyor, Avrupa'dan hiçbir şey gelmedi

Bize Türkiye yardım ediyor, Avrupa'dan hiçbir şey gelmedi

10 ülkeyi istila ettiler, güneşi kapattılar! Çekirge sürüleri neden bu kadar arttı?
10 ülkeyi istila ettiler, güneşi kapattılar! Çekirge sürüleri neden bu kadar arttı?

10 ülkeyi istila ettiler, güneşi kapattılar! Çekirge sürüleri neden bu kadar arttı?

Çarpıcı açıklamalar: Bir avuç insan biliyordu, casus uydular ve radarlar bile görmedi
Çarpıcı açıklamalar: Bir avuç insan biliyordu, casus uydular ve radarlar bile görmedi

Çarpıcı açıklamalar: Bir avuç insan biliyordu, casus uydular ve radarlar bile görmedi

Rusya'nın gizli 'Libya' planı ortaya çıktı
Rusya'nın gizli 'Libya' planı ortaya çıktı

Rusya'nın gizli 'Libya' planı ortaya çıktı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.