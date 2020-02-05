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Savunma

Rusya: S-400'lerin ilk partisi 2021'in sonunda teslim edilecek

Rusya, S-400 Triumf hava savunma füze sistemlerinin ilk partisinin 2021'in sonunda Hindistan'a teslim edileceğini açıkladı.

star.com.tr05.02.2020  11:37 - Güncelleme: 05.02.2020  11:40

Rusya'nın Askeri-Teknik İşbirliği Federal Servis Direktörü Yardımcısı Vladimir Drozhzhov, Lucknow'daki DefExpo2020 uluslararası savunma fuarında gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın S-400 Triumf hava savunma füze sistemlerinin ilk partisinin planlandığı gibi 2021'in sonunda Hindistan'a teslim edileceğini açıkladı.

Drozhzhov, "Bu sözleşmenin uygulanması planlandığı gibi devam ediyor. İlk partinin 2021 yılı sonunda teslim edilmesi bekleniyor. Hintli uzmanların eğitimi teslimatlardan önce başlayacak." dedi.

Ekim 2018'de Moskova ve Yeni Delhi yaklaşık 5 milyar dolara beş S-400 alay seti temini için bir sözleşme imzaladı. 2025'in ilk yarısında beşinci partinin tesliminin tamamlanması planlanıyor.

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