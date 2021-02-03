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Savunma

Rusya, Tsirkon hipersonik seyir füzesinde sona yaklaşıyor

Rusya'nın, Tsirkon hipersonik seyir füzesinin testlerini 2021 yılında tamamlayacağı bildirildi.

star.com.tr03 Şubat 2021 Çarşamba 18:28 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 18:28
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Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexey Krivoruchko, Tsirkon hipersonik füze test aşamasının denizaltılardan yapılacak test atışlarının ardından bu yıl sona ereceğini belirtti. Krivoruchko buna ek olarak, tasarım testi sırasında Amiral Gorshkov firkateyninden ateşlenen Tsirkon füzesi, Mach 8 hızından daha yüksek hızlara ulaşıldığını bildirdi.

Krivoruchko, "Bu olumlu sonuç, testin bir sonraki aşaması olan denizaltından ateş etmeye başlamayı mümkün kılıyor. Denemelerin 2021"de bitmesi ve teslimatların kademeli olarak 2022"de başlaması bekleniyor." dedi

2020 yılında Amiral Gorshkov fırkateyni, Barents Denizi"nde bir dizi başarılı Tsirkon fırlatması gerçekleştirmişti.

star.com.tr

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