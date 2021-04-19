Rusya'da Bayraktar TB-2 travması

19 Nisan 2021 Pazartesi 08:28 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 08:28

Rossiya 1 televizyonunda Rusya Merkezli Kaleşnikof şirketine bağlı ZALA AERO tarafından üretilen 'havada mayın döşeme' sistemi temelli yeni İHA'ların tanıtıldığı bir animasyon yayınlandı.

Bayraktar TB-2'nin hedef alındığı animasyonda Türkiye'ye mesaj verildiğini ifade eden Güvenlik ve Terör uzmanı Abdullah Ağar, bunu "Rusların Bayraktar SİHA travması!" diye tanımladı.

AĞAR: MESAJ VERİYOR

Ağar paylaşımında "Rusların Bayraktar SİHA travması! Rus üretimi İHA vurabilen "Lancet" isimli dronlarını tanıtırken, bunu Türk üretimi Bayraktar TB-2'yi vurduklarını (!) gösteren bir animasyonla yayınlıyorlar. Suriye, Libya, Karabağ duman yapmış, Ukrayna mesajı veriyor, güven arıyor olmalılar." dedi.

RUS PANTSIR- S1'LERİN KABUSU TB2

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da Bayraktar TB2'lerin sahadan sildiği Rus hava savunma sistemiyle, Rusya uluslararası arenada büyük bir prestij kaybına uğramıştı.

Elektronik harp sistemlerini en ileri seviyede uygulayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk uçaklarına kilitlenen Pantsir S-1'leri SİHA operasyonları ile kullanılamaz hale getirmişti.