Stratejik, balistik ve uzun menzilli füzelere yatırımlarını sürdüren ve yeni geliştirdiği füzelerle sürekli testler ve tatbikatlar düzenleyen Rusya Savunma Bakanlığı, bu kez de füze sistemlerinin yer altındaki komuta merkezlerinin dayanıklığını göstermek amacıyla Rus televizyonları aracılığıyla büyük bir test gerçekleştirdi.

Yer altındaki komuta merkezlerinin olası saldırılara karşı güçlü tutulması için kapıların 4 ton ağırlığında olduğu belirtilirken merkezlerin kapılarına önce 30 kilo ağırlığında dinamit yerleştirildi.

Telsizle patlama komutu verilmesiyle fitili ateşlenen dinamitler patlatıldı. Komuta merkezinin kapısı, 30 kiloluk dinamitin patlamasından hiçbir şekilde etkilenmedi. Komuta merkezinin yer altı kapısına bu kez büyük bir paketle 100 kiloluk dinamit yerleştirildi. Yine verilen ateşleme talimatıyla patlatılan dinamitler, büyük bir gürültüyle patlarken komuta merkezinin bu patlamadan da etkilenmediği görüldü.

Son olarak komuta merkezinin kapısına 200 kilogram ağırlığında dinamit yerleştirilirken büyük bir gürültüyle patlatılan merkezin kapısı yine durumdan etkilenmeyerek testi başarıyla tamamladı.

Yapılan 3 denemede de başarılı olan komuta merkezi kapısının yapımı için gemi yapımında da kullanılan özel bir maddenin kullanıldığı ifade edildi.