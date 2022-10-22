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Savunma

Rusya'da 'Tayfun' paniği: Sinop'tan Sivastopol'a 300 kilometre mesafe var

ROKETSAN'ın geliştirdiği yerli füze 'Tayfun'un Sinop açıklarına fırlatılarak yapıldığı test atışı dünyanın gündemine oturdu. 300 kilometre sınırını aşan ilk Türk füzesi olan Tayfun ile ilgili konuşan Rusya Devlet Duması Üyesi Semyon Bagdasarov 'Sinop'tan Sivastopol'a 300 kilometre mesafe var.' dedi.

Yeni Şafak22 Ekim 2022 Cumartesi 08:17 - Güncelleme:
Rusya'da 'Tayfun' paniği: Sinop'tan Sivastopol'a 300 kilometre mesafe var
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Yerli füze Tayfun, geçtiğimiz günlerde Rize-Artvin Havalimanı'ndan Sinop açıklarına fırlatıldı. Tayfun, 300 kilometre sınırını aşan ilk Türk füzesi oldu.

ROKETSAN tarafından gerçekleştirilen Tayfun füzesi Rusya'nın da dikkatini çekti.

Rusya Devlet Duması Üyesi Semyon Bagdasarov bunun çok tehlikeli bir trend olduğunu belirterek, "Türkiye ile müttefikliğimize farklı bir şekilde bakmalıyız. Bunu daha önce pek çok kez söyledim. Üzgünüm Türkler birkaç gün önce bir füze testi gerçekleştirdi. İsmi Tayfun. Sanıyorum 534 kilometre menzili var. Ne düşünüyosunuz? Hangi yöne gitti? Ege'ye gitmedi. Akdeniz'de gitmedi. Türk toprakları içinde bir yere gitmedi. Rize bölgesinden ateşlendi." dedi.

"SİNOP'TAN SİVASTOPOL'A 300 KİLOMETRE MESAFE VAR"

Rize'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi olduğuna vurgu yapan Bagdasarov, "Sayın Erdoğan'ın memleketi ve Sinop'un yanında Türk Donanmasının Karadeniz Filosu Komutanlığı burada yer alıyor. Bunu oradan attılar. Sinop'tan Sivastopol'a 300 kilometre mesafe var." ifadelerini kullandı.

  • Semyon Bagdasarov
  • Rusya
  • tayfun

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