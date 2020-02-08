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Savunma

Rusya'dan ABD füzelerine cevap: Hipersonik füze avcısı yerleştirilecek

Rusya, Kuzey Kutup bölgesinde bulunan Kola Yarımadası'na hipersonik hedefleri tespit edebilen iki Rezonans-N radarını konuşlandırılacağını duyurdu.

star.com.tr08.02.2020  11:23 - Güncelleme: 08.02.2020  11:27

Rusya, Kuzey Filosu'nun savaş potansiyelini artırmak için Rusya'nın kuzeyinde, Murmansk Vilâyeti sınırları içinde kalan Kola Yarımadası'na 2020 yılında iki Rezonans-N radar istasyonu konuşlandırılacak.

Rusya Kuzey Filosu için daha önce üç istasyon konuşlandırdı. Bunların ikisi kuzey Arkhangelsk Bölgesi'nde, biri de Rus Arktik'teki Novaya Zemlya takımadalarındabulunuyor. Kola Yarımadası'na yerleştirilecek iki sitemle birlikte, beş 'hipersonik hedef avcısı' yıl sonuna kadar Filo'nun sorumluluk alanında kurulmuş olacak.

Rezonans radarları metre bandında çalışır ve gizli teknolojiye dayalı uçakların ve Mach 20'ye (ses hızının 20 katı) kadar hızda uçan hipersonik hedeflerin tespit edilmesine izin veren dalga rezonansı prensibini kullanır.

Radar, hedefleri tespit edebilir ve aerodinamikte hedef edinimi yayınlayabilir. normal 600, balistik hedeflerde 1.200 kilometre mesafede ve 100 kilometre yükseklikte hedefleri tespit edebilir.

"ABD'NİN HİPERSONİK SİLAHLARINA ÖNLEM"

Pentagon, 2018 baharında hipersonik silah geliştirmenin ABD Ordusu için en önemli öncelik olduğunu belirtti. Kasım 2019'da, ABD Hava Kuvvetleri, biri veya her ikisi de 2022 yılına kadar ilk operasyonel hazırlığına ulaşması gereken iki hipersonik prototip geliştirdiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Aralık 2019'da yaptığı konuşmada, Rusya'nın hipersonik silahların geliştirilmesinde lider konumda olduğunu belirtmişti.

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