Rusya Tu-223M3 nükleer bombardıman uçakları Akdeniz'de

star.com.tr 26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:25 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:14

Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Tu-22M3 uçakları, kapsamlı bir modernizasyondan geçti. Daha önce, katil Esed rejimine destek için belirli görevler kapsamında Suriye'ye uçan Tu-22M3'ler, şimdi Akdeniz kıyısındaki Hmeymim Üssü'nde konuşlanacak.

Rus kaynaklarının açıklamasına göre, yeni aydınlatma, radyo ekipmanlarının kurulumu ve pist inşası ile, artık Rus silahlı kuvvetleri hizmetindeki her tür uçak Hmeymim Üssü'nü kullanabilecek.

Suriye'deki bombardıman uçaklarının, Akdeniz üzerinde eğitim uçuşları gerçekleştireceği belirtildi. İddiaya göre eğitim tamamlandığında, Rusya'daki kalıcı hava üslerine geri dönecekler.

Tu-22M3, ilk uçuşunu 20 Haziran 1977'de gerçekleştirdi. Uçak, 2018 yılında çeşitli modernizasyonlardan geçti. Geliştirici ve üretici şirket olan Tupolev'in web sitesine göre, uçağın artık önemli ölçüde daha büyük bir savaş yarıçapı ve etkinliği var.

Ancak mart ayında, Tu-22M3 bombardıman uçağının fırlatma sistemi kendiliğinden devreye girerek bir patlamaya neden oldu. Rusya'nın Kaluga kentinde uçuş öncesi hazırlıklar sırasında yaşanan kazada, üç kişi öldü.

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