star.com.tr 11 Eylül 2020 Cuma 12:32 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 12:32

Kuzey Filosu'nun basın servisinden Cuma günü (bugün) yapılan basın açıklamasında, bir çok amaçlı denizaltılarının Barents Denizi'nde denizaltı karşıtı bir füze ateşlediği duyuruldu.

Basın servisinin açıklamasında, "Kuzey Filosu'nun Barents Denizi'ndeki sualtı birimlerinden birinde, çok amaçlı bir nükleer denizaltının mürettebatı, denizaltı karşıtı görevlerin bir parçası olarak bir su altı hedefine denizaltı karşıtı füze ateşledi.' ifadeleri kullanıldı.

Basın servisine göre, ateşlenen tatbikat füzesi gerçek bir savaş başlığı taşımıyordu. Açıklamada, nükleer güç denizaltının, benzer özellikle bir denizaltı ile karşılaşıp tatbikat füzesini ateşlediği belirtildi.

Birkaç gün önce, nükleer denizaltı ekipleri bir düello senaryosunda torpido ateşleme tatbikatları yapmıştı.

Daha önce, Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi, ABD Donanmasına bağlı Arleigh Burke sınıfı güdümlü bir füze muhribi olan USS Ross gemisinin liderliğindeki bir NATO askeri filosunun Barents Denizi'ne girdiğini ve Kuzey Filosu'nun hareketleri takip ettiğini açıklamıştı.

İngiltere Kraliyet Donanması Pazartesi günü NATO ülkelerinin, bloğun bölgedeki seyir özgürlüğüne bağlılığını göstermek için Kutup Dairesi'nin ötesinde bir deniz operasyonu düzenleyeceğini duyurdu.

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