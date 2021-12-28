Rusya'dan çarpıcı iddia! Asıl amacını biliyoruz: Topyekün savaş

star.com.tr 28 Aralık 2021 Salı 12:12 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 12:12

Pazartesi günü Moskova'da askeri ataşeler ve diğer yabancı diplomatlar için düzenlenen bir brifing sırasında konuşan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin, NATO'yu Rusya ile topyekün bir savaşa hazırlanmakla suçladı.

Fomin, "NATO'nun askeri gücü, Rusya ile geniş çaplı bir silahlı çatışmaya hazırlanmak için yönlendirildi." dedi.

Fomin söz konusu hazırlığın, bloğun askeri yeteneklerinin genişletilmesiyle birlikte ortaya çıktığını, ayrıca Moskova'nın NATO belgelerinde açık bir şekilde 'tehdit' olarak nitelendirildiğini belirtti.

Aynı zamanda, 2002 Roma Bildirgesi de dahil olmak üzere Rusya ve NATO'nun birbirlerini düşman olarak görmediklerini belirten Fomin, eski belgelerin hala yürürlükte olduğuna dikkat çekti.

NATO İLE RUSYA ARASINDAKİ GERİLİM

Rusya ile ABD liderliğindeki ittifak arasındaki gerilim ve soğuk ilişkiler, son aylarda daha da kötüleşti. Moskova ekim ayında, sekiz Rus diplomatın Brüksel'deki karargahtan sınır dışı edilmesine yanıt olarak Moskova'daki ofislerini kapatarak NATO ile tüm doğrudan bağlarını askıya alacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, ikili kanalların blok tarafından anlamlı diyalog yerine, "propagandayı kamçılamak ve Rusya'ya baskı yapmak" için kullanıldığını ileri sürdü.

Bu ayın başlarında gerilimle ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ile kapsamlı, yasal olarak bağlayıcı bir güvenlik anlaşması fikrini ortaya attı. Öneri şimdiden, biri ABD için, diğeri ise bir bütün olarak NATO için olmak üzere iki taslak belgede hayata geçirildi.

Önerilen anlaşma, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin durdurulmasını öngörüyor ve Avrupa'da belirli silah sistemlerinin konuşlandırılmamasına ilişkin garantiler içeriyor.

star.com.tr