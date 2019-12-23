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Savunma

Rusya’dan, Ermenistan’a hava savunma füzesi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya’nın ülkesine TOR-M2KM hava savunma füze sistemi sevk ettiğini belirtti.

23.12.2019  02:46 - Güncelleme: 23.12.2019  02:46

Paşinyan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Rus yapımı yüksek teknoloji ürünü TOR-M2KM hava savunma füze sistemine sahip oldu” ifadelerini kullandı. TOR-M2KM’nin 2019 yılında üretildiğini belirten Paşinyan, “Sayı konusunda bilgi vermek istemiyorum, çünkü bu devlet sırrıdır” yorumunda bulundu. Ermenistan, daha önce, Rusya’dan 12 adet Su-30 CM savaş uçağı satın almıştı. TOR-M2KM, orta ve uzun menzilli seyir füzelerini, 5 metreye kadar deniz yüzeyi üstünden gelen gemi füzelerini, kanatlı ve güdümlü bombaları, insansız hava araçlarını, uçak ve helikopterleri engelleyebiliyor. Her türlü koşulda çalışabilen TOR-M2KM, taşıma kapasitesi olan herhangi bir platforma entegre olabiliyor. 25 tonluk kapasiteye sahip vinç ile 10 dakikada kurulabilen TOR-M2KM, yaklaşık 140 hedefi algılayabiliyor ve en tehlikeli dört hedefi aynı anda vurabiliyor.

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