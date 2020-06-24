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Savunma

Rusya'dan kritik S-400 açıklaması: Türkiye isterse anlaşma yapabiliriz

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, S-400'lerle ilgili talep gelmesi halinde Türkiye ile ek bir anlaşma yapabileceklerini açıkladı.

24 Haziran 2020 Çarşamba 11:27 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 11:27
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Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, talep gelmesi halinde Rusya'nın Türkiye ile bu yıl S-400 sevkiyatına yönelik ek bir anlaşma daha imzalayabileceğini, Ankara'nın ek sevkiyat talep etme hakkının da bulunduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'NİN BÖYLE BİR HAKKI VAR"

Gazetecilere konuşan Borisov, Türkiye'ye yıl sonuna kadar daha fazla S-400 sevkiyatı yapılmasına yönelik bir anlaşma imzalanması olasılığının ne kadar olduğu sorusunu cevapladı. Borisov, "Böyle bir hakları var, isteklerini belirtirlerse, imzalarız" ifadelerini kullandı.

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