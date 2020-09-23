star.com.tr 23 Eylül 2020 Çarşamba 18:57 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 18:57

Rus donanması Kuzey Filosu'nun basın servisi tarafından yapılan açıklamada, geliştirilen Proje 885M (Yasen-M sınıfı) Kazan denizaltı, testlerinin yapılması için Beyaz Deniz’e açıldı.

Açıklamada, ‘‘Kuzey Filosu, Beyaz Deniz üssünde görevli olan gemiler ve yardım gemileri, geliştirilmiş Yasen sınıfının en yeni üyesi olan Kazan çok amaçlı nükleer denizaltısının deniz denemelerinin yeni bir aşamasını başlattı. Denizaltı mürettebatı, su altı konumundaki sistemleri ve ekipmanları test ediyor.’’ ifadeleri kullanıldı.

Basın servisi, diğer gemilerin beraberinde, TK-208 Dimitry Donskoy ağır nükleer balistik füze denizaltısının Kazan’ın denemelerinde yer aldığını bildirdi. Denemeler tamamlandıktan sonra, tüm gemilerin Severodvinsk’teki üslerine döneceği belirtildi.

24 Temmuz 2009’da yapımına başlanan Kazan denizaltısı 2017’de suya indirildi. Kazan denizaltısının, 2020’nin sonlarında Kuzey Filosu'nda hizmet vermek üzere Rus donanmasına katılması bekleniyor. Proje 885/885M denizaltılarının ana silahı Kalibr/Oniks seyir füzeleri olacak.

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