18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7508
  • 6,3377
  • 269.813
  • 105040
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SAVUNMA

  1. Haberler
  2. Savunma

Rusya'dan önemli açıklama! İkinci S-400 alayı alınacak mı?

Rosoboronexport Başkanı Miheyev, Türkiye ile ikinci S-400 alayı için görüşme yapmaya hazırlandıklarını bildirdi. Miheyev, ikinci S-400 setiyle ilgili kontratı 2020 yılının ilk yarısında imzalamak istediklerini söyledi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya’nın silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye’yle “ikinci S-400 alayı için görüşme gerçekleştirmeye hazırlandıklarını” açıkladı.
 
Izvestiya’nın Ria Novosti’den aktardığı habere göre, söz konusu kontratın 2020 yılının ilk yarısında imzalanmasının planlandığı belirtildi.
 
TEKNİK MESELELER ÇÖZÜLDÜ
 
Türkiye’ye gönderilen S-400 alayının teknik meselelerinin çözüme kavuşturulduğunu belirten Miheyev, finansal unsurların da tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.
 
S-400’LE SINIRLI DEĞİL
 
Rosoboronexsport Başkanı Miheyev, Ankara ile Moskova arasındaki askerî ve teknik iş birliğinin S-400 hava savunma sistemleriyle sınırlı olmadığını ifade etti.
 
ABD Kongresinden yapılan “Alın ama aktif hale getirmeyin.” açıklamalarına rağmen dün Ankara’da gerçekleştirilen çalışmada S-400’lerin radar sistemleri test edilmişti.
 
Öte yandan, Temmuz 2019’un ortalarında teslimatına başlanan ilk S-400 alayının tam operasyonel hale gelmesinin Nisan 2020’yi bulacağı, askerî eğitimlerin ise bu yıl sonuna dek tamamlanacağı açıklanmıştı.
 

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor - 2

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Varank müjdeyi verdi: 2023'te raylarla buluşturacağız

Bakan Varank müjdeyi verdi: 2023'te raylarla buluşturacağız

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

FETÖ'ye peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı kararı var

FETÖ'ye peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı kararı var

Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Time dergisi seçti! İşte 2019'un en iyi filmleri

Time dergisi seçti! İşte 2019'un en iyi filmleri

Yargıtay'dan emsal 'yıllık izin parası' kararı

Yargıtay'dan emsal 'yıllık izin parası' kararı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Haluk Bilginer'e Emmy ödülü

Haluk Bilginer'e Emmy ödülü
 

POPÜLER HABERLER

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor - 2

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor - 2

Dünyanın en stresli meslekleri belli oldu

Dünyanın en stresli meslekleri belli oldu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Haluk Bilginer'e Emmy ödülü

Haluk Bilginer'e Emmy ödülü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA