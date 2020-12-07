Rusya'dan S-400 açıklaması: İkinci anlaşma Ankara'ya bağlı, üretim olasılıkları da tartışılıyor

star.com.tr 07 Aralık 2020 Pazartesi 12:43 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 12:48

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 savunma sistemleri anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Rus yetkili, Rusya'nın S-400 savunma sistemlerinin Türkiye'ye teslimatı için ilk sözleşmeyi imzaladığını ve ikinci anlaşmanın Ankara'nın kararına bağlı olacağını söyledi.

Çemezov, Türkiye ile ilk S-400 sözleşmesinin eksiksiz tamamlandığını, sistemlerin tüm bileşenlerinin Türkiye'ye teslim edildiğini ve Rusya'ya tam ödeme yapıldığını söyledi.

Rostec Başkanı açıklamasında, "Top şu anda Türkiye tarafında. Ortaklarımızın karar vermesini bekliyoruz. Rosoboronexport Türkiye ile teması sürdürüyor, gelecekteki işbirliği görüşmeleri sürüyor. Ayrıca orada parça üretme olasılıklarını da tartışıyoruz." dedi.

S-400 sistemlerinin karmaşık teknolojiler içerdiğini ve sıfırdan üretmenin zorluğuna dikkat çeken Çmezov, 'Aynı zamanda, diğer alanlarda Rus-Türk savunma işbirliği umutları var. Bu benzersiz bir anlaşmaydı çünkü bir NATO ülkesiyle yapıldı. Türk ortaklarımızla diğer teçhizat konusunda da görüşmeler yapıyoruz.' açıklamasında bulundu.

S-400 ANLALMASI

Ankara ile Moskova, 2017 yılında S-400 sistemlerinin teslimi konusunda bir sözleşme imzaladılar. Türkiye, bu sistemleri Rusya'dan satın alan ilk NATO ülkesi oldu.

Daha önce Türkiye'ye savunma sistemleri satmayan ABD, Türkiye'yi anlaşmadan çekilmeye çağırarak, aksi takdirde yaptırım uygulamakla tehdit etti.

S-400 Triumf (NATO adı: SA-21 Growler), 2007'de hizmete giren gelişmiş uzun menzilli hava savunma füzesi sistemidir. Uçak, seyir ve balistik füzeleri imha etmek için tasarlanmıştır. Orta menzilli olanlar yer hedeflerine karşı da kullanılabilir. S-400 sistemi, 400 km mesafedeki ve 35 km'ye kadar irtifada hedefleri vurabiliyor.

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