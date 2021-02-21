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Savunma

Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye ile ortak üretim...

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkan Yardımcısı Aleksey Frolkin'e, Türkiye'ye yeni bir S-400 sevkiyatı ve ortak üretim hususunda görüşmelerin hangi noktada olduğu soruldu. Frolkin, 'Türk partnerlerimiz ile daima temas halindeyiz, askeri-teknik işbirliğinin çeşitli alanları üstünde çalışmaya devam ediyoruz' dedi.

21 Şubat 2021 Pazar 16:27 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 16:38
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Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Başkan Yardımcısı Aleksey Frolkin, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye ile ortak üretim ihtimaline ilişkin soru karşısında, Ankara ile askeri-teknik işbirliğinin çeşitli alanları üstünde görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Frolkin soru üstüne, "Türk partnerlerimiz ile daima temas halindeyiz, askeri-teknik işbirliğinin çeşitli alanları üstünde çalışmaya devam ediyoruz" dedi. FSVTS Başkan Yardımcısı, başka bir ayrıntı paylaşmadı.

Rusya, anlaşmaları kapsamında Türkiye'ye dört adet S-400 bataryası teslim etmişti. Opsiyon da içeren anlaşmanın değerinin 2.5 milyar dolar olduğu açıklanmıştı.

Söz konusu anlaşmada yer alan opsiyonun, ikinci bir sevkiyat halinde Türk tarafının belirli bir oranda üretime ortak olabilmesi ihtimalini içerdiği biliniyor.

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