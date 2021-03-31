Rusya'dan S-400 testi

31 Mart 2021 Çarşamba 09:00 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 09:00

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin de sahip olduğu S-400 hava savunma füze sistemlerinin konuşlandırılmasını ve ateşlemesini gösteren bir video yayınladı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Buryat Cumhuriyeti'ndeki Telemba poligonunda yapılan askeri tatbikatta S-400 hava savunma füze sistemleri kullanıldı.

TÜRKİYE DE S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNE SAHİP

Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi Rusya ile 11 Nisan 2017'de imzalanmıştı.

TÜRKİYE 4 BATARYA ALDI

Türkiye bu yeni nesil hava ve füze savunma sistemlerinden 4 batarya satın aldı.

Bataryaların Türkiye için bölgedeki tehditlere karşı etkin koruma sağlaması öngörülüyor.

S-400'LERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

600 kilometre ötedeki hedefi tespit edebiliyor, 30 kilometre irtifaya çıkıp 400 kilometre ötedeki 80 hedefi eş zamanlı vurabiliyor, hayalet uçak ve balistik füzeleri başarılı bir şekilde imha edebiliyor.

S-400'ler Rusya'nın soğuk savaş döneminde üretmeye başladığı savunma füzelerinin son nesli. Önemli siyasi, ekonomik ve askeri hedefleri korumak için tasarlandı. İlk testlerine 1990 yılında başlandı. 2007'de Rus ordusunun envanterine girmesi ile birlikte de aktif olarak kullanılmaya başlandı.

S-400'ler tehditlere hızlı cevap verebilme kabiliyeti ile bilinen bir sistem. Her bir S-400 bataryası, radar ve füze fırlatma rampalarından oluşuyor. Bataryalar kuruldukları bölge çevresinde 600 kilometre mesafedeki alanı tarama kapasitesine sahip. Sistem 400 kilometre uzaklıkta bir tehdit algılandığında anında harekete geçiyor. Her hedefe 2 füze kilitleyerek eş zamanlı 80 hedefi imha edebiliyor. (TRT Haber)