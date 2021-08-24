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Savunma

Rusya'dan S-500 açıklaması

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, S-500 hava savunma sisteminin seri üretimine başlandığını açıkladı.

24 Ağustos 2021 Salı 08:25 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 08:25
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Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Afganistan ile sınırı olan müttefiklerine indirimli fiyatlarla silah ve askeri teçhizat tedariki gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, 'Afganistan'a sınırı olan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkelerine indirimli fiyatlar ile silah ve askeri techizat tedariki gerçekleştirilmesinin mümkün olup olmadığı' sorusu karşısında, "Dediğiniz şey de dahil olmak üzere, güney sınırlarımızı güçlendirmek adına gereken her şeyi yapacağız" dedi.

"S-500 HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİN SERİ ÜRETİMİNE BAŞLANDI"

Sputnik'in haberine göre, Borisov bir başka soru karşısında, Rus S-500 hava savunma sisteminin seri üretimine başlandığını belirtti.

S-500, Rusya'nın Türkiye'ye de tedarik ettiği S-400 sisteminin bir üst modeli. S-500 sisteminin, uydular ve hipersonik silahları dahi imha edebilecek güçte olduğu biliniyor.

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