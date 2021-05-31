31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:03 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:03

Rossiya 1 kanalında bir programa konuk olan Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, beşinci nesil avcı uçağı Su-57'nin modernizasyonunun planlandığı ve bu çerçevede hazırlıklara başlandığı haberini verdi.

Sputnik'in haberine göre, Önceki demeçlerinde Rus uçak ve motor mühendislerinin avcı uçağının savaş yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü duyurmuş olan Manturov, bu kez Rusya'nın doğusundaki Komsomolsk-na-Amure kentinde Su-57 jetlerinin seri üretiminin yapıldığı uçak fabrikasında üretimin modernize edildiğine, yeni teknolojilerin entegrasyonunun ve üretim bandının yapımının sürdüğüne dikkat çekti.

ÜRETİM HIZI ARTACAK

Sanayi ve Ticaret Bakanı, "2021'de onaylanan takvimlere uygun olarak bu araçların yapım hızının artırılması planlanıyor" dedi.

Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostech bünyesindeki Birleşik Motor Şirketi'ne bağlı Suhoy şirketi tarafından geliştirilen beşinci nesil çok amaçlı avcı uçağı Su-57, yakın ve uzak çatışmalarda tüm hava hedeflerini imha etmesi, düşmanın hava savunma sistemlerini aşarak kara ve su yüzeyindeki hedefleri vurmak için tasarlandı. Uçağın ilk uçuşu 29 Ocak 2010 tarihinde gerçekleşti.

HİPERSONİK HIZA KAVUŞMALARI İÇİN

Su-57 jetleri 2020 sonunda Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine dahil oldu. 2028'e kadar toplam 76 avcı uçağının orduya teslim edilmesi planlanıyor.

Rostech Başkanı Sergey Çemezov'a göre Su-57'lerin hipersonik hıza kavuşmalarını sağlayacak olan 'ikinci aşama' motoru (ürün 30) gelecek yıl uçaklara takılarak test edilecek ve birkaç yıl içinde seri üretimlerine geçilecek.