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Savunma

Rusya'dan Su-57 açıklaması

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, 5. nesil Rus Su-57 uçaklarının, testlerin ikinci aşamasını da geçtikleri açıklamasını yaptı. Ayrıca Su-57 jetlerinden ilkinin Rus ordusunun kullanımına bu yıl bitmeden girmesi planlanıyor.

18.12.2019  12:34 - Güncelleme: 18.12.2019  12:35
Rus Krasnaya Zvezda gazetesinde yayınlanan bir konuşmasında Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, "5. nesil Su-57 uçaklarının denemeleri devam ediyor. Suriye'de yeniden test edildiler, bu testler esnasında da planlanmış tüm görevleri başarılı bir biçimde yerine getirdiler" dedi.
 
Sputnik'te yer alan habere göre, Su-57 jetlerinden ilkinin Rus ordusunun kullanımına, bu yıl bitmeden girmesi planlanmış durumda. Rus ordusuna 76 adet Su-57 uçağı teslim edilecek.
 
Rus yetkililer birçok defa Türkiye'nin istemesi hâlinde bu ülkeye 4. nesil Su-35 ya da 5. nesil Su-57 savaş uçakları sevk edebileceklerini söyledi.
 
Söz konusu açıklamalar, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi satın almasından dolayı F-35 savaş jeti programına katılımınının Pentagon tarafından askıya alınmasının ardından gelmişti.

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