Rusya'dan Türkiye için S-400 açıklaması

28.12.2019 11:40 - Güncelleme: 28.12.2019 11:49

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye'nin ilave S-400 füze savunma sistemleri almasını beklediklerini söyledi. Borisov, "Türkiye, S-400 sistemlerini seçti, zira bu sistemler özellikleri itibarıyla dünyanın en iyisi." ifadesini kullandı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rus devlet televizyonu Rossiya-24'e konuştu.

Borisov, "Türkiye, büyük ihtimalle opsiyonu kullanacak ve bizimle çalışmaya devam edecek. En azından böyle umuyoruz" dedi.

Borisov, Türkiye'nin bölgede çok etkin bir ülke olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'nin NATO üyesi olmasına rağmen ulusal çıkarlarını tutarlı bir şekilde gözettiğinin altını çizen Borisov, "Türkiye, S-400 sistemlerini seçti, zira bu sistemler özellikleri itibarıyla dünyanın en iyisi. Rus hava sistemleri, genel olarak dünyadaki tüm rakiplerinin üzerinde" ifadelerini kullandı.

Borisov ayrıca "İHA'ların petrol rafinerilerine saldırdığı Suudi Arabistan'da durum Patriot ve diğer savunma sistemleri başarısız olurken, üssümüz (Suriye) Hmeymim Hava Üssü'ne karşı devam eden saldırılar her zaman hava savunmamız tarafından püskürtüldü." açıklamasında bulundu.

Başbakan Yardımcısı Borsiov ayrıca, “Bu alandaki görevimizin dış pazarda etkin olmak olduğunu düşünüyorum. Silah ihracatı söz konusu olduğunda kazanılan pozisyonları korumalı ve yeni ürünlerimizle satışlarımızı arttırmalıyız. İstikrarlı ve uzun vadeli sözleşmelerimiz var, her yıl etkileyici sonuçlara ulaşıyoruz” dedi. Rusya, her yıl 15 milyar dolarlık silah ihraç ediyor.

Daha önce Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitriy Şugayev, 2020'de Türkiye'ye yeni bir parti S-400 savunma sistemi teslimatına ilişkin anlaşma imzalanması ihtimaliyle bir soru karşısında, "Bu ihtimal yeterince yüksek" yanıtını vermişti.