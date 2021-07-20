20 Temmuz 2021 Salı 13:13 - Güncelleme: 20 Temmuz 2021 Salı 13:55

Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un yetkilileri, Türkiye'ye ikinci parti S-400 hava savunma sistemi tedarikini içeren anlaşmanın yakında imzalanabileceğini söyledi. Yetkililer, anlaşma görüşmeleri çerçevesinde finansal ve teknolojik işbirliği modellerinin de oluşturulduğunu kaydetti.



Uluslararası hava ve uzay fuarı MAKS-2021 kapsamında açıklamalarda bulunan Miheyev, "Türkiye hususunda nihai görüşmeler yapılıyor. Finansal model dahi oluşturuldu. Söz konusu projede teknolojik işbirliği programı da oluşturuldu." dedi.

Türkiye şimdiye dek Rusya'dan dört S-400 bataryası satın aldı. Söz konusu tedariki içeren anlaşmanın 2.5 milyar dolar değerinde olduğu biliniyor.

Sputnik'in haberine göre, Rosoboronexport yetkilileri, Ekim 2019'daki açıklamalarında hava savunma sisteminin roketler dahil tüm parçalarını Türkiye'ye teslim ederek, anlaşmanın şartlarını belirlenen zamandan daha önce yerine getirdiklerini belirtti.

Türkiye'ye birinci parti S-400 sistemi tedarikini içeren anlaşmada opsiyon da bulunuyor. Bu, Türkiye'nin ikinci partiyi satın almak istemesi hâlinde bu ülkeye teslimata öncelik verileceği anlamına geliyor.