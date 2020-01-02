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Savunma

Rusya'dan yeni S-350 ve S-400 açıklaması: Hava savunma birimlerine teslim edildi

Rus birliklerindeki S-300PS havadan havaya füze sistemlerinin yerine geçecek olan S-350 'Vityaz' uçaksavar füze sistemlerinin önümüzdeki yılın Ocak ayında dağıtım sahasına ulaşacağı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '2019'da S-400 uçaksavar füze sistemleri ve Pantsir-S yerden havaya füze sistemleri, Leningrad Bölgesi ve Kuzey Kutbu bölgesinde bulunan hava savunma birimlerine teslim edildi.' denildi.

TM Dijital Haber Merkezi02.01.2020  16:14 - Güncelleme: 02.01.2020  16:34
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın ilk gelişmiş S-350 'Vityaz' yerden havaya füze sisteminin önümüzdeki yıl Ocak ayında dağıtım sahasına ulaşacağını bildirdi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2020'de Rusya'nın Havacılık Gücü, S-400 'Triumf' yerden havaya füze sisteminden dört alay setini ve Pantsir-S uçaksavar füze / silah kompleksinden altı tabur setini alacak şekilde ayarlandığı da bildirildi.

S-400'LER HAVA SAVUNMA BİRİMLERİNE TESLİM EDİLDİ

Bakanlık, "2019'da S-400 uçaksavar füze sistemleri ve Pantsir-S yerden havaya füze sistemleri, Leningrad Bölgesi ve Kuzey Kutbu bölgesinde bulunan hava savunma birimlerine teslim edildi." ifadelerini kullandı.
Açıklamada ayrıca, S-350 sistemlerinin konuşlandırılmasının seyir füzeleriyle mücadele verimini 2-2,5 kat artıracağı vurguladı.
Geçtiğimiz yılın yılın Mart ayında, Almaz-Antey savunma üreticisi, Rus birliklerindeki S-300PS havadan havaya füze komplekslerinin yerini almayı amaçlayan yeni S-350 'Vityaz' uçaksavar füze sisteminin devlet testlerini tamamladığını, aynı zamanda bu sistemin ilk setinin seri üretime geçtiği bildirildi. S-350 'Vityaz'ın ilk sistemi Aralık ayında Rus birliklerine verildiği de belirtildi.

S-350 VİTYAZ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

S-350 'Vityaz' yerden havaya füze sistemi, Almaz-Antey savunma üreticisi tarafından hava savunması için geliştirilmiş olup, maksimum 60 kilometre yarıçapında ve maksimum 30 kilometre yükseklikteki hedeflere vurabilir. S-350 hem aerodinamik hem de balistik hedeflerle savaşacak şekilde tasarlanmıştır. Bir S-350 fırlatıcı 12 adet havadan havaya füze taşıma kapasitesine sahiptir.

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