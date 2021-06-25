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Savunma

Rusya'nın 'kusursuz' silahını açıkladılar

ABD medyası, Dragunov keskin nişancı tüfeğinin kusursuz bir Rus silahı olduğunu yazdı.

25 Haziran 2021 Cuma 08:21 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 08:21
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19FortyFive yazarı Peter Suciu, "Mükemmel olanı geliştirmek zordur, bu yüzdendir ki, Soğuk Savaş döneminin keskin nişancı tüfeği Dragunov son yıllarda çok az değişikliğe uğradı" ifadelerini kullandı.

Yazıda, tüfeğin başlıca özelliğinin, sade yapısı olduğu ve bu sayede kullanım, bakım ve onarımının kolay olduğu kaydedildi.

Sputnik'in haberine göre, Dragunov'un geliştirdiği silahın teknik olarak keskin nişancı tüfeği olmadığı belirtilen yazıda, buna rağmen asgari asker eğitimi ile bile, müfrezede Dragunov varlığının önemli bir avantaj sağladığının altı çizildi.

Suciu, tüfeğin Rus ordusuna güzel uyduğunu yazan Siciu, Dragunov'un SDVM adını taşıyan ve geliştirilmiş namlu ile geliştirilmiş ergonomiye sahip modifikasyonuna dikkat çekti.

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