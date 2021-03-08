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Savunma

Rusya'nın Tu-214ON'u keşif uçağı oldu

Rusya, Açık Semalar Antlaşması kapsamında gözlem amaçlı kullanılan iki Tu-214ON uçağını ilk defa keşif uçağı olarak kullandı.

star.com.tr08 Mart 2021 Pazartesi 19:15 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 19:15
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Açık Semalar Antlaşması kapsamında keşif görevlerini yürütmek için tasarlanmış bir Rus Tu-214ON uçağı, Kırım ve Krasnodar Bölgesi'ndeki Rus askeri tesislerinin kamuflaj ve güvenliğini denetlemek için bir uçuş gerçekleştirdi.

Sivastopol ve Novorossiysk deniz üsleri de dahil olmak üzere, askeri tesisler, birimler ve oluşumları kontrol eden platformun üç saatten fazla havada kaldığı ve sonrasında Moskova'ya götürüldüğü bildirildi.

Söz konusu uçakların aynı zamanda silah testlerinin sonuçlarını gözlemlemek veya askeri manevraların etkinliğini değerlendirmek için de kullanılabileceği aktarıldı.

star.com.tr

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