star.com.tr 09 Şubat 2021 Salı 18:34 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 18:37

ABD Avrupa Komutanlığı (USEUCOM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı B-1B Lancer bombardıman uçağı filosu destek ekipleriyle birlikte ilk defa Norveç'e gönderildi.



Teksas'taki Dyess Hava Üssü'nde yer alan 12. Hava Kuvvetleri'nin 7. Bomba Kanadından Norveç'teki Orland Hava Üssü'ne konuşlandırılması için B-1B bombardıman uçakları ve 200 destek personelinden oluşan bir keşif filosunun son hazırlıklarının devam etmekte olduğu aktarıldı.

ABD Hava Kuvvetleri'nin Avrupa ve Afrika Komutanı General Jeff Harrigian, "Operasyonel hazırlık, müttefikleri destekleme ve hızlı yanıt verme kabiliyetimiz, birleşik başarı için kritik öneme sahiptir. Norveç ile sürdürdüğümüz kalıcı ortaklığa değer veriyoruz ve toplu savunmamızı güçlendirmek için gelecekteki fırsatları dört gözle bekliyoruz." dedi.

ABD uçaklarının Norveç'in hava üssünde konuşlandırılmasına muhalefetten tepki geldi. Sosyal demokrat Sosyalist Sol ve Kızıl partilerinin gösterdiği tepkiye karşılık Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke-Jensen, söz konusu durumun Rusya'ya bildirildiğini ve olayın "denge sağlayıcı" bir misyon göreceğini ifade etti.

Savunma Bakanı Bakke-Jensen, "Ne yapacağımıza dair açıklık gösterirken bunu aynı zamanda doğu komşumuza yapıyoruz. Bu tarz bir uygulamaya Rusya'nın tepki göstermesi için bir gerekçe yok." ifadelerini kullandı.

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