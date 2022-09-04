S-300 için kalkan oldular! İkiyüzlü açıklama

23 Ağustos tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar Girit adasına konuşlu S-300 hava savunma sitemleri ile taciz edilmişti. Türkiye bunu 'Düşmanca hareket' olarak niteleyip görüntüleri NATO ya taşıyacağını belirtmişti. Söz konusu taciz ile Yunanistan'ın S-300'leri aktif halde tuttuğu ortaya çıkmıştı.

Akşam'ın haberine göre, Yunanistan'ın, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile yaptığı tacizlerin yankıları sürerken ABD'den açıklama geldi.

CAATSA YAPTIRIMINA GİRMİYOR

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerinin Girit Adası'ndaki varlığının 2017 tarihli Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamına girmediğini açıkladı. Hellas Journal web sitesinin sorusunu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Yunanistan tarafının S-300'leri satın alması 1990'larda, CAATSA Yasası'nın kabul edilmesinden onlarca yıl önce gerçekleşmiştir. CAATSA Yasası'nın 231'inci bölümü, 2 Ağustos 2017 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen önemli işlemlere yaptırım uygulanmasını öngörüyor" ifadelerine yer verdi. Türkiye ve Yunanistan'a çağrıda bulunan ABD'li sözcü ayrıca, "Tüm NATO müttefiklerini, ittifak içinde tam bir birlikte çalışabilirlik sağlamaya teşvik etmeye devam ediyoruz" dedi.

1997'DE GiRiT'E KONUŞLANDI

Girit Adası'nda konuşlu S-300 sistemi ilk olarak 1997'de Güney Kıbrıs tarafından satın alınmış ancak Türkiye, İngiltere ve NATO'nun baskısıyla, S-300'lerin güneydeki adaya taşınmasını kabul etmişti.

- ABD'NİN ÇİFTE STANDARDI

CAATSA kapsamında NATO üyesi Türkiye'ye S-400 konusunda yaptırım uygulayan ABD'nin, Rus S-300 füze sistemlerinin Yunanistan'da bulunmasına göz yumması çifte standart olarak değerlendiriliyor.