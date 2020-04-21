star.com.tr 21 Nisan 2020 Salı 22:47 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 22:47

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Krasnaya Zvezda gazetesinin web sitesinde yayımladığı makalede, S-350 hava savunma sistemlerinin temini, ülkenin seyir füzelerine karşı savunmasının verimliliğini dört kat artıracağı belirtildi.

Bakanlık tarafından yayımlanan makalede, “Devlet Silahlanma Programı kapsamında, S-350 sistemlerinin teslimatı, ülkenin hayati öneme sahip savunma tesislerine karşı füze saldırılarını engellemeye yönelik faaliyetlerini dört kat daha güçlendirecek." ifadelerine yer verildi.

S-350 hava savunma sistemini geliştiren Almaz-Antey, Aralık 2019’da sistemin ilk partisini birliklere teslim ettiğini bildirdi.

2020’nin başlarında bu sistem, askeri uzmanları eğitmek için çalışmaların devam ettiği Sovyet Mareşal Zhukov’un adını verdiği Hava Savunma Askeri Akademisi’nin eğitim merkezine geldi.

S-350 VİTYAZ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

S-350 'Vityaz' yerden havaya füze sistemi, Almaz-Antey savunma üreticisi tarafından hava savunması için geliştirilmiş olup, maksimum 60 kilometre yarıçapında ve maksimum 30 kilometre yükseklikteki hedeflere vurabilir. Hem aerodinamik hem de balistik hedeflerle savaşacak şekilde tasarlanmış olan S-350'lerin bir fırlatıcısı 12 adet havadan havaya füze taşıma kapasitesine sahip.

Hava saldırılarına karşı etkin koruma sağlıyor

S-350 Vityaz, karada bulunan sivil hedeflere, sanayi tesislerine ve önemli askeri noktalara yapılacak hava saldırılarına karşı etkin bir koruma sağlaması amacı ile geliştirildi.

Almaz-Antey şirketi tarafından üretilmiş olan dikey fırlatıcı ve son derece güçlü fonksiyonlara sahip çok yönlü bir radarla donatılmış olan S350, ABD'nin Patriot sisteminin de aralarında bulunduğu yatay fırlatıcıya sahip pek çok muadilinden kolayca ayrılıyor.

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