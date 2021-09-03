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Savunma

S-400 için sinyal verildi: Engel yok

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Askeri-Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Yevgeniy Şugayev, 'Belarus'a S-400 sevkiyatı yapmak konusunda bir engel görmüyoruz.' diye konuştu.

3 Eylül 2021 Cuma 15:52 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 15:52
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Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Askeri-Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Yevgeniy Şugayev, Rusya için Belarus'a S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatı yönünde bir engel bulunmadığını söyledi.

Doğu Ekonomik Forumu kapsamında açıklamada bulunan Şugayev, "Belarus stratejik bir partnerimiz, aynı Birlik Devleti içinde yaşıyoruz" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Şugayev açıklamalarına, "S-400 ihracat amaçlı da bir sistem olduğu için, elbette diğer şeyler bir yana, Belarus'un bu konudaki ihtiyacını karşılamak mantıklı olacaktır. Şu an itibarıyla bunun için bir engel, kısıtlama görmüyorum" sözleriyle devam etti.

Daha önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko da Rus S-400 sisteminin ülkesine sevkiyatının yapılabileceğini belirtmişti.

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