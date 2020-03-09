S-400 yerine Patriot'u tercih ettiler

Bahreyn geçtiğimiz yıl, Pentagon'dan 2.478 milyar dolar değerinde 60 adet Patriot PAC-3 füzesi tedarik etmek istediğini bununla birlikte, Bahreyn'in Rus S-400'leri tedarik etmeyi düşündüğü de kamuoyuna yansıtmıştı.
Uçaklara olduğu kadar, taktik balistik füzelere karşı da kullanılabilen Patriot hava ve füze savunma sistemi Raytheon Company yapımı uçaksavar füzesidir.
Patriot, uçaklar, taktik balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları dahil olmak üzere bir dizi gelişmiş tehdide karşı koruma sağlar.
Üreticisi Lockheed Martin-Boeing / ABD
Tipi Kısa Menzilli
Güdüm Sistemi Aktif Radar Güdümlü
Harp Başlığı Harp Başlığı Yok
Azami Etkili Menzili 20 km
Azami Etkili İrtifası 15.000 m
Sürati 4,5 Mach
İtki Tipi Katı Yakıtlı Roket Motoru
Uzunluğu 5,2 m
Çapı 250 mm
Ağırlığı 318 kg
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