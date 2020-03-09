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Savunma

S-400 yerine Patriot'u tercih ettiler

ABD Ordusu, Bahreyn Krallığı için Patriot hava ve füze savunma sistemi üretimine başlamak üzere Raytheon'a 551 milyon dolar verdiğini açıkladı.

09 Mart 2020 Pazartesi 17:46 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 17:47

Bahreyn geçtiğimiz yıl, Pentagon'dan 2.478 milyar dolar değerinde 60 adet Patriot PAC-3 füzesi tedarik etmek istediğini bununla birlikte, Bahreyn'in Rus S-400'leri tedarik etmeyi düşündüğü de kamuoyuna yansıtmıştı.

Uçaklara olduğu kadar, taktik balistik füzelere karşı da kullanılabilen Patriot hava ve füze savunma sistemi Raytheon Company yapımı uçaksavar füzesidir.

Patriot, uçaklar, taktik balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları dahil olmak üzere bir dizi gelişmiş tehdide karşı koruma sağlar.

Yerli, 3 namlulu top bütün kabul testlerini geçti

Patriot PAC2 ve Patriot PAC3'ün özellikleri:

Üreticisi Lockheed Martin-Boeing / ABD

Tipi Kısa Menzilli

Güdüm Sistemi Aktif Radar Güdümlü

Harp Başlığı Harp Başlığı Yok

Azami Etkili Menzili 20 km

Azami Etkili İrtifası 15.000 m

Sürati 4,5 Mach

İtki Tipi Katı Yakıtlı Roket Motoru

Uzunluğu 5,2 m

Çapı 250 mm

Ağırlığı 318 kg

star.com.tr

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