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Savunma

S-400'ün yerini alacak S-500 teslimatı başladı

Testleri 2017'den bu yana devam eden S-500 hava savunma sistemlerinin Rus ordusuna teslimatı başladı.

AA16 Eylül 2021 Perşembe 13:22 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 13:22
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Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, yeni geliştirilen S-500 hava savunma sistemlerinin Rus ordusuna ilk teslimatının başladığını açıkladı.

Borisov, Tümen şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kamuya ait savunma şirketi Almaz-Antey tarafından geliştirilen, "Prometeus" olarak adlandırılan S-500 sistemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sistemin gerekli testlerinin tamamlandığını belirten Borisov, "Rus ordusuna ilk S-500 teslimatı başladı." dedi.

S-400 hava savunma sisteminin yerini alacak S-500'lerin testleri 2017'den bu yana devam ediyordu.

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