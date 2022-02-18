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Savunma

S-500 darbesi! F-22 ve F-35'in başı büyük belada

ABD'li Military Watch, Rus S-500 sisteminin F-22 ve F-35 uçaklarını yakıt, iletişim ve navigasyonsuz bırakabileceğini yazdı.

Sputnik18 Şubat 2022 Cuma 08:14 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 08:19
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ABD konumlu Military Watch, Rus S-500 Prometei hava savunma füze sisteminin, ABD'nin 'hayalet' uçakları F-22 ve F-35'i yakıtsız, iletişimsiz ve navigasyonsuz bırakabileceğini belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Military Watch'un yazısında, "S-500, navigasyon uydularını ve yakıt ikmal uçaklarını vurarak hayalet uçaklarının etkinliğini azaltabilir" ifadesine yer verildi.

F-22 ve F-35'in menzilinin, önceki nesil avcı uçaklarına göre çok daha kısa olduğundan, hayalet uçaklarının havada ikmale çok bağımlı olduğunun altı çizilirken, "Yakıt uçakları, 600 kilometre mesafede S-500'lerin saldırısı karşısında savunmasız olduğu için bu, oyun kurallarını değiştirebilir" dendi.

S-500'ün, geliştiricilerin ilan ettiği gibi uzay uydularını vurma yeteneği ve ABD hayalet uçaklarının navigasyon ve iletişiminin uydulara bağımlı olması da hayalet uçaklarının etkinliğini azaltabilir.

  • Military Watch
  • S-500
  • F-35
  • F-22

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