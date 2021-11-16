S-550 ile ilgili çarpıcı açıklama: Sistem üzerindeki çalışmanın odak noktası bu

star.com.tr 16 Kasım 2021 Salı 11:19 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 11:19

Rostec CEO'sı Sergey Chemezo, Dubai Airshow'un oturum aralarında gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın en yeni S-550 füze savunma sisteminin, herhangi bir hedefi engelleyebilecek genişletilmiş bir hedef tespit ve füze menziline sahip olacağını söyledi.



Chemezov açıklamasında, "Projelerimiz, herhangi bir hedefi yakalama kabiliyeti ile tespit menzilini ve füze menzilini artırmak için hiç durmayan ve uygulanmaya devam edecek bir çalışmadır. S-550 üzerindeki çalışmanın odak noktası da bu." dedi.

İlk S-550 teslimatı 2025'ten önce...

Daha önce, Rusya Savunma Bakanlığı'na yakın bir kaynak, TASS'a Rus silahlı kuvvetlerinin 2025'ten önce S-550 stratejik füze savunma sisteminin ilk teslimatını alacağını söyledi.

Kaynak, S-550'in donanımlarının geliştirildiğini söyledi. Ayrıca, S-550'nin hipersonik bir füzeye sahip bir mobil fırlatma rampası kullanacağı ve deniz kaynaklı bir seçeneğin öngörülmediğini belirtildi.

Ülkenin Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 9 Kasım'daki bir toplantıda, Başkan Vladimir Putin'in askeri yetkililerle bir araya geldiğinde S-350, S-500 ve S-550 hava savunma sistemlerinin silahlı kuvvetlere teslimatı için bastırdığını söyledi.

star.com.tr