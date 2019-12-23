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Savunma

S-300'lerin yerini alacak S-350 hava savunma sisteminin ilk testi gerçekleşti

Rus birliklerindeki S-300 füze komplekslerinin yerini alacak S-350 hava savunma sisteminin ilk testinin başarıyla gerçekleştiği açıklandı.

TM Dijital Haber Merkezi23.12.2019  17:28 - Güncelleme: 23.12.2019  17:34
S-400'lerin de üreticisi olan Rusya merkezli havacılık ve savunma şirketi Almaz-Antey Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin gelişmiş S-350 'Vityaz' havadan havaya füze sisteminin ilk testinin başarıyla gerçekleştiğini ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın sistemi teslim aldığını duyurdu.
 
lmaz-Antey basın bürosu yaptığı açıklamada, "Almaz-Antey Grubu, S-350 'Vityaz' hava savunma füze sisteminin ilk setini Rusya Savunma Bakanlığı'na teslim etti. Resmi tören, geçen gün Astrakan Bölgesi Kapustin Yar test sahasında yapıldı."  denildi.
 
Basın ofisi S-350 hava savunma sisteminin, teslimat ve kabul testlerini başarıyla geçtiğini açıkladı.
 
Sistemin Savunma Bakanlığı'na teslimatı sırasında, gerçek hava hedeflerinin takibi ve farklı gerçek hedeflerle testler yapıldığı bildirildi.
 
S-350 VİTYAZ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ
 
S-350 'Vityaz' yerden havaya füze sistemi, Almaz-Antey savunma üreticisi tarafından hava savunması için geliştirilmiş olup, maksimum 60 kilometre yarıçapında ve maksimum 30 kilometre yükseklikteki hedeflere vurabilir. S-350 hem aerodinamik hem de balistik hedeflerle savaşacak şekilde tasarlanmıştır. Bir S-350 fırlatıcı 12 adet havadan havaya füze taşıma kapasitesine sahiptir.

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