SAHA EXPO için geri sayım başladı

9. yılına giren SAHA İstanbul'un çalışmalarını ve SAHA Expo'ya ilişkin hazırlıkları değerlendirmek amacıyla Deniz Müzesi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça ve SAHA EXPO Genel Müdürü Murad Çakır katıldı.

Verilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle düzenlenen fuarda, yerli ve yabancı çok sayıda firma, kurum ve kuruluş en son ve yeni ürünlerini sergileme fırsatı bulacak.

Geçen yıl 78 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan SAHA EXPO'da, bu yıl İstanbul Fuar Merkezi'nin 8 sergi salonu, fuaye ve dış alanlarını kapsayan toplam 90 bin metrekarelik alanda 150 binden fazla profesyonel ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor.

SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, yaptığı konuşmada, 2018'de küçük bir alanda başlayan SAHA EXPO'yu 2021'de 40 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirdiklerini belirterek, "Fuar 2022'de 60 bin metrekareye çıktı, bu sene 90 bin metrekareye çıkıyor. Sektörel bir fuarın bu kadar kısa sürede, her sene yüzde 50 oranında, yani neredeyse her dönem üstüne yeni bir fuar daha koyarak büyümesi gibi bir örnek dünyada yok." dedi.

- "SAHA EXPO OLARAK YENİ REKORLARA İMZA ATMAYI HEDEFLİYORUZ"



Geçen yıl fuarda ulaştıkları rakamları bu sene daha da yukarılara taşımayı hedeflediklerini aktaran Uça, "1200'den fazla katılımcı firma, 500'den fazla resmi ve ticari delegasyon, 150 bin ziyaretçi, 25 bin B2B görüşme ve fuar esnasında gerçekleştirilecek imza törenleri ile 1 milyar doların üzerinde ekonomik değer rakamlarına ulaşmayı öngörüyoruz. Savunma ve havacılık sanayimizin her anlamda rekorlara koştuğu bir ortamda biz de SAHA EXPO olarak yeni rekorlara imza atmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Uça, SAHA EXPO'ya bu yıl dünyanın 5 kıtasından, yaklaşık 40 ülkeden 200 yabancı stantlı katılımcı beklediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aralarında dünyanın en önde gelen firmaları da olmak üzere ABD'den Avustralya'ya, Güney Pasifik'ten Avrupa ve Afrika'ya kadar çok farklı coğrafyalardan savunma, havacılık ve uzay sanayisinde faaliyet gösteren firmaları fuarda yerli firmalarımızla ve ziyaretçilerle buluşacak, işbirliği için bir araya gelecek. Katılımcı firmalara resmi delegasyonları, ticari alım heyetlerini ve yine dünyanın her yerinden gelen ziyaretçileri de eklediğimizde dünyanın her noktasından bu fuara bir kişi veya bir firmanın temas edeceğini söyleyebiliriz.

SAHA EXPO'yu sadece bir fuar olarak değil, sektörde paydaş olan, sektörde faaliyet gösteren, sektördeki bütün profesyonellerin bir araya geldiği bir buluşma olarak nitelendiriyoruz. Bu sene gerçekleştireceğimiz çok sayıda uluslararası panelde yurt dışından ve yurt içinden sektör profesyonellerini bir araya getirip yine sektörü ilgilendiren konuları detaylı bir şekilde değerlendirecek, sektöre yön vermeye ve katkı sunmaya çalışacağız."

- "HALKA AÇIK GÜN SAYISI 2'YE ÇIKARILDI"



SAHA EXPO'nun geçen yıllarda 4 gün olarak düzenlendiğini fakat vatandaşlardan gelen yoğun ilgi üzerine bu yıl 5 güne çıkarıldığını anlatan Uça, "Savunma, havacılık ve uzay endüstrisi alanındaki son teknolojik gelişmeleri yerinde deneyimlemek, teknolojiye hükmedenlerin, geleceği şekillendireceği yeni dünyanın kapısını aralamak isteyen vatandaşlar için fuarın halka açık gün sayısı 2'ye çıkarıldı. Buna göre, 25 Ekim Cuma ve 26 Ekim Cumartesi günleri 18 yaş sınırı çerçevesinde halk günleri olarak planlandı." ifadelerini kullandı.

Uça, SAHA EXPO'da bu yıl dünyanın farklı ülkelerinden ve NATO gibi önemli uluslararası organizasyonlarından 400 civarında resmi heyet mensubunu ağırlamayı öngördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın her yerinden, başbakan, bakan düzeyinden, genelkurmay başkanlarına ve daha alt düzeydeki yetkililere kadar sektör profesyonellerini fuarımızda katılımcı firmalar ile bir araya getireceğiz. 2022 yılında İngiltere Savunma Bakanı SAHA EXPO'yu ziyaret etmişti. Bu sene de benzer nitelikteki yabancı üst düzey ziyaretçileri fuarımıza bekliyoruz. Resmi heyetleri de ilgilendikleri alanlardaki özellikle KOBİ ölçeğindeki yerli firmalarımızla buluşturmayı amaçlıyoruz. Tüm dünyanın takip ettiği bir fuar olan SAHA EXPO'da katılımcı firmaların ihracat gayretlerini desteklemek amacıyla onları resmi heyetlerin yanı sıra uluslararası ticari alım heyetleriyle de buluşturuyoruz.

Savunma sanayisine yönelik sektörel bir fuarda bu kadar geniş kapsamlı ticari alım heyetleri bulunacak. Fuara katılan firmalarımızın özelliklerine göre, yani onlara alıcı olabilecek, bizim KOBİ'lerimizin de ürün satabilecekleri veya işbirliği yapabilecekleri firmaları özel çalışmalarla belirleyip bu heyetleri fuarımıza getiriyoruz. Bu yılki fuarda 150 civarında ticari alım heyeti planlıyoruz."

Etkinlik, SAHA EXPO Genel Müdürü Murad Çakır'ın bu yıl gerçekleştirilecek SAHA EXPO'ya ilişkin bilgileri paylaşmasının ardından sona erdi.