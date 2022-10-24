Saha Expo'da Hürjet ve Atak 2 ziyaretçilerle buluşuyor!

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 25-28 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek SAHA Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda yerini alacak.

Dünyada bir ilke imza atılacak fuarda, 1 Kasım 2022-15 Şubat 2023 döneminde Metaverse ortamında TUSAŞ'ın geliştirdiği milli platformlar ziyaret edilebilecek.

Bu yıl birçok uluslararası fuarda ürünlerini sergileyen TUSAŞ, 57 ülkeden 1000'den fazla firmanın katılımı beklenen SAHA Expo'da, 2023'te gökyüzüyle buluşacak Hürjet ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri platformlarının "mock-up"larını ziyaretçilerle buluşturacak.

- UZAY ALANINDA UYDULAR DA SERGİLENECEK



Hava platformlarının modellerinin tümünün yer alacağı standında ayrıca bir uzay alanına yer verecek olan TUSAŞ, Yeni Nesil Elektrikli Haberleşme Uydusu (Small GEO), Türksat 6A ve GÖKTÜRK Y modelleri de sergileyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "SAHA Expo her geçen yıl bu alanda gerçekleşen organizasyonlar arasında uluslararası bilinirliği artan bir organizasyon. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Fuar kapsamında standımızı ziyaret edecek çok sayıda heyetle görüşmeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ülkemiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



TÜBİTAK, SAHA EXPO'DA YÜKSEK TEKNOLOJİLERİYLE BOY GÖSTERECEK



TÜBİTAK, savunma, havacılık ve uzay sanayisinin ihtiyaç duyduğu mühimmat ve sistemlerdeki kabiliyetlerini, SAHA Expo'da sergileyecek.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, TÜBİTAK, SAHA İstanbul tarafından düzenlenen ve yarın başlayacak SAHA Expo'da yerli, milli imkanlarla geliştirdiği yüksek teknoloji ürün ve sistemleriyle yer alacak.

Fuarda, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki "Preveze Sınıfı Denizaltıların Savaş Yönetim Sistemi"nin milli imkanlar ile modernize edilmesi projesi "Milli Üretim Entegre Savaş Yönetim Sistemi (MÜREN)" tanıtılacak.

Hızlı kurulumla kolay kullanım sağlayan ve 8 AA pil ile 8 saat çalışabilen 1,5 kilogramlık ağırlığıyla en hafif katlanabilir metal dedektörü olan "OZAN" ile Milli Muharip Uçak Programı kapsamında gerçekleştirilen Bütünleşik İşlemci Ünitesi Projesi de fuarda sergilenecek.

Askeri, kamu, özel tesis, sınır güvenliği, petrol, doğal gaz ve su boru hatlarının güvenliğini sağlayabilen, 50 kilometreye kadar gerçek zamanlı algılama gerçekleştirebilen Fiber Optik Tabanlı Akustik Sensör (FOTAS) de sergilenen ürünler arasında yer alacak.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), fuar katılımcılarına, İçme Suyunda Kimyasal Harp Maddeleri Tespit Sistemi, Kimyasal Harp Maddeleri Belirleme Cihazı, Yakıt Pilli Şarj Sistemi, Karbondioksit Tutucu Kalipatron, Plastik Bağlı Patlayıcılar gibi ürünlerini tanıtacak.

- MÜHİMMAT SİSTEMLERİ SERGİLENECEK



Fuarda Türkiye'nin savunma sanayisindeki en önemli tasarım ofisi ve AR-GE merkezlerinden Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) de mühimmat teknolojilerindeki kabiliyetleriyle boy gösterecek.

Taktik güdümlü mühimmat ihtiyacı için harp başlığı, menzil ve güdüm yöntemi açısından modüler, düşük maliyetli, çoklu kullanıma uygun, düşük yan hasar ve yüksek vuruş hassasiyeti olan mühimmat ailesi "Kuzgun", serbest düşüş, "At-Unut, Hava-Yer" mühimmat sınıfında, sahip olduğu özellikler ve ürün yelpazesiyle çok çeşitli insanlı/insansız hava platformlarında kullanılabilir yeni silah sistemi "Kayı" fuarda yer alacak.

Fuarda, SAGE'nin geliştirdiği insansız hava araçlarına taarruz yeteneği kazandırarak, asimetrik savaş ortamında dost unsurlarını tehlikeye atmadan etkin savunma sağlayan "Bozok" ve güdüm kitleri "Gökçe" ile "KGK-SİHA-82" de sergilenecek.

- UZAYDAKİ KABİLİYETLER ANLATILACAK



Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından geliştirilen, Pardus 21, Ahtapot Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi, Liderahenk Merkezi Yönetim Sistemi, Engerek Kimlik Yönetim Sistemi de fuarda tanıtılacak.

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu "RASAT", "GÖKTÜRK 2", ilk yerli ve milli metrealtı çözünürlüğe sahip yer gözlem uydusu "İMECE" ve ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olacak TÜRKSAT 6A'yı sergileyecek.

TÜBİTAK ayrıca, Türkiye Uzay Ajansı, SAHA İstanbul ve bazı şirketlerle iş birliği anlaşmalarına imza atacak. TÜBİTAK'tan uzmanlar, gerçekleştirecekleri sunumlarda, çeşitli ürün ve sistemler hakkında bilgi verecek.