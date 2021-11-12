SAHA EXPO'da MUFS dikkatleri üzerine topladı

Milliyet 12 Kasım 2021 Cuma 07:31 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 07:31

Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Fuarda çok sayıda savunma sanayi aracı görücüye çıkarken 20 metre boyundaki (Mikro Uydu Fırlatma Sistemi) MUFS sistemi dikkatleri üzerine topladı.

Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS) 3 kademeden oluşan bir sistem. İlk iki aşamasında katı yakıtlı roket motoru yer alırken diğer aşamasında ise sıvı yakıtlı roket motoru olarak karşımıza çıkıyor. Sıvı yakıtlı roket motoru diğerlerine göre manevra anlamında esneklik sağlıyor. Sistem 20 metre boyunda 1.35 çapında.

ASELPOD

F16, İHA ve SİHA'lara takılabilen aerodinamik yapıya uygun bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Termal kamerası olan bu yapının lazer işaretleme sistemi de mevcut. Ayrıca işaretlenen koordinatları diğer birimlere aktarma yeteneğine de sahip.

SARP-L

Üzerinde 40 milimetre bomba atar sistemi var. Yine namluya entegre bir şekilde kamera sistemi var. Gece-gündüz termal ve lazer mesafe ölçer sistemleri var. Uzaktan komutalı aracın içerisinden yönlendirilebiliyor.

SUNGUR

Sungur ise alçak irtifa, düşük menzil hava savunma sistemi olarak geçiyor. 4 kilometre irtifaya, 8 kilometre menzile atılabiliyor. Bu hava savunma sistemi uçak, İHA'lar ve helikopterlere karşı kullanılmak üzere geliştirildi.

ROKETSAN METE

METE sistemi lazer güdümlü mini füzeyi fırlatabilen bir sistem. Hedefi tam isabetle vurabilen bir sistem. Lazer güdümlü olarak çalışıyor. İki tip harp başlığı mevcut. İrtifa olarak 50 metre ve 500 metre olarak kullanabiliyor. Diğer ülkelerin bazı mühimmatları var ama bu alanında en etkilisi.