Sanki hedefe atılmış bir ok! Stingerlar ateşlendi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sanki hedefe atılmış bir ok, cesaret istersen hepsinden çok, ey mücehhez ve muzaffer Mehmet, senin için vatandan öte yok. Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Stinger atışlarında hedefler başarıyla vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca paylaşımda, silahların atışa hazırlanışı, hedef tespiti ve Stinger atışlarına ilişkin görüntülere de yer verildi.