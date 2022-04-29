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Savunma

Sanki hedefe atılmış bir ok! Stingerlar ateşlendi

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Stinger atışlarında hedeflerin başarıyla vurulduğunu bildirdi.

AA29 Nisan 2022 Cuma 15:45 - Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sanki hedefe atılmış bir ok, cesaret istersen hepsinden çok, ey mücehhez ve muzaffer Mehmet, senin için vatandan öte yok. Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Stinger atışlarında hedefler başarıyla vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca paylaşımda, silahların atışa hazırlanışı, hedef tespiti ve Stinger atışlarına ilişkin görüntülere de yer verildi.

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