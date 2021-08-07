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Savunma

Sarmat füzeleriyle donatılacak, 2022'de hizmete girecek

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, yeni kıtalararası balistik füze Sarmat'ın uçuş denemelerinin 2021'de başlayarak 2022'de bitmesi gerekeceğini ve Stratejik Füze Güçleri'ne teslim edilmesi gerektiğini açıkladı.

7 Ağustos 2021 Cumartesi 14:46 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 14:49
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bugün ülkenin en büyük savunma sanayi fabrikasından biri olan Krasmaş'ı ziyaret ederek üretim birimlerini inceledi ve yönetimin raporunu dinledi.

Sputnik'in haberine göre, Bakan Şoygu, "Uçuş denemeleri bu yıl başlayacak, 2022'de tamamlanması gerekiyor. Yine 2022'de ilk alay Stratejik Füze Güçleri'nin hizmetine girmeli. Somut yerini söylemeyeceğim, buraya yakın" diye konuştu.

Bugün Şoygu başkanlığında toplantının düzenlendiği Krasmaş, başta Sineva kıtalararası balistik füze olmak üzere çeşitli füze ve uzay teçhizatı ile silah ve mühimmat üretiyor. Bu fabrikada Sarmat ağır kıtalararası balistik füzeler de üretilecek.

Batı'da 'Satan-2' (Şeytan-2) olarak adlandırılan Sarmat'ın, halihazırda dünyanın en güçlü kıtalararası balistik füzesi olan Voyevoda'nın (NATO adı 'Satan') yerini alması planlanıyor.

Daha önce, bu yıl içinde 3 Sarmat füzesi testinin planlandığı bildirilmişti.

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