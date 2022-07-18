Şaşırtan iddia! S-300 kara hedeflerini vuruyor

Ukraynalı bir yetkili geçtiğimiz günlerde Rusya'nın S-300 uzun menzilli karadan havaya füzelerini, Ukrayna'daki kara hedeflerini vurmak için kullandığını iddia etti.



Mykolaiv Oblast Valisi Vitaly Kim, 8 Temmuz'da Twitter hesabından, Rus kuvvetlerinin sık sık 'füze saldırıları' düzenlediğini ve yer hedeflerini vurmak için GPS navigasyon cihazlarıyla donatılmış S-300 füzeleri kullandığını söyledi.

Kim, ayrıca S-300'ler tarafından kara saldırısı amacıyla 12 füze atıldığını söylerken, füzelerin GPS ile donatılmasına rağmen hedefi ıskaladıklarını ileri sürdü.

Bununla birlikte Kim, S-300'ün hangi versiyonunun Rus kuvvetleri tarafından kara saldırısı amacıyla kullanıldığını tam olarak bilmiyordu. Hem Rusya hem de Ukrayna'nın devam eden Ukrayna savaşında 8×8 tekerlekli şasi üzerinde S-300P serisi ve paletli şasi kullanan S-300V serisini kullandığı biliniyor.

S-300 HAVA SAVUNMA FÜZESİNİN ŞAŞIRTAN ÖZELLİĞİ

Çok bilinen bir bilgi olmasa, S-300 hava savunma sistemlerinin karadan karaya saldırı yeteneği var.

Geçmişte Rus ordusu tarafından tatbikatlar sırasında kara saldırılarında kullanılan S-300'lerin belgelenmiş örnekleri var. Belarus ordusunun bile, sistemi sabit yer hedeflerini vurmak için kullandığı bildiriliyor.

Örneğin Mayıs 2017'de, Rusya'nın Doğu Askeri Bölgesi'nin (EMD) Hava Savunma Kuvvetleri'nin Habarovsk'taki bir tatbikat sırasında S-300 sistemini, "düşmanın zırhlı araçlarını taklit eden" hedefleri yok etmek için kullandı.

Bundan önce, Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi (SMD), 2011 yılında Astrakhan bölgesindeki Ashuluk eğitim sahasında hava savunma tugayının (VKO) taktik tatbikatı hakkında bir basın açıklamasında S-300'ün kara saldırı kabiliyetine atıfta bulunmuştu.

İki ay sonra, bir Belarus medya kuruluşu olan Naviny, S-300'ün kara saldırı rolüne ilişkin daha ayrıntılı bir habere yer verdi. Haberde, geliştiricilerin sabit yer hedeflerini vurma kabiliyetini, S-300 tasarımına dahil ettiği belirtiliyordu.