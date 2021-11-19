''Satışa çıkarılan F-16'lara Türkiye talip olabilir'' iddiasına yalanlama!

Daily Sabah 19 Kasım 2021 Cuma 18:38 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 18:38

Danimarka, yeni bir dizi F-35 savaş uçağı satın alırken, 2025'e kadar toplam 43 F-16 savaş uçağından 24'ünü aşamalı olarak devre dışı bırakmayı ve satmayı planlıyor. Yerel medya Türkiye'yi potansiyel bir alıcı olarak sunarken, Türk diplomatik kaynaklar iddiaları yalanladı.

Yerel haberlere göre, Danimarka askeri personeli son dört aydır Arizona'da yeni uçaklardan dördünü test ediyor.

2016 yılında Danimarka, Lockheed Martin ile 2027 yılına kadar teslim edilecek 27 adet F-35A Lightning II ortak taarruz uçağı için bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşma Danimarka'yı İngiltere, Norveç, İtalya ve Hollanda'dan sonra F-35'e sahip beşinci ülke yapıyor.

Danimarka Radyosu'na konuyla ilgili olarak konuşan Danimarka Savunma Bakanlığı Malzeme ve Tedarik Ajansı (FMI) Yarbay Casper Borge Nielsen, "Önümüzdeki yıldan itibaren ilk sekiz uçağı satabileceğiz. Nielsen'in açıklamalarını kaynak gösteren Kopenhag Post, F-16'lar için Türkiye'nin potansiyel müşteri olduğunu ileri sürdü.

Daha önce, çeşitli basında çıkan haberlerde Türkiye'nin, 10 yıllık bir operasyon süresi daha kalan, aşamalı olarak kullanımdan kaldırılan F-16'lar için potansiyel bir alıcı olduğuna dikkat çekilmişti.

Ancak Daily Sabah'a konuşan Türk güvenlik kaynakları bu iddiaları yalanladı.

Türkiye, Ankara'nın F-35 savaş uçağı programı için ayırdığı ödeme karşılığında 40 adet F-16 ve 80'e yakın modernizasyon kiti satın alma talebi üzerine ABD ile şu anda görüşmeleri sürdürüyor .

Yetkililer tarafından birkaç kez tekrarlandığı gibi, Washington F-16 anlaşmasına olumsuz yanıt verirse, Ankara güvenliğini sağlamak için alternatifleri de düşünmek zorunda kalacak .