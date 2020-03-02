Satışlar bütçeyi katladı

02 Mart 2020 Pazartesi 17:11 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 17:11

Fransa'da konuşlu olarak faaliyet gösteren Dassult, kârını katladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre net satış %44,4 oranında artarak 7,3 milyar Euro'ya ulaştı. Gelirlerin katlanmasına en önemli sebep olaraksa Rafale teslmatları gösterildi.

Dassault'un savunma gelirleri geçtiğimiz yıl %24,9 oranında yükselerek 3,4 milyar Euro oldu. Başta Fransa'nın siparişleri olmak üzere lojistik destek ve modernizasyon faaliyetleri gibi kalemler net kârı katlasa da artışta en büyük payın iç satışlara ait olduğu belirtildi.