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Savunma

Savaş alanı simülasyonunda Bayraktar TB2 sürprizi! Dev ordu talip oldu

Dünyanın en büyük 10 ordusundan biri olarak gösterilen İtalya, Bayraktar TB2'ye talip oldu. İtalya Silahlı Kuvvetleri tarafından paylaşılan savaş alanı simülasyonunda Türk SİHA'sı da yer aldı.

Akşam17 Eylül 2022 Cumartesi 11:15 - Güncelleme:
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NATO ülkelerinden biri olan ve dünyanın en büyük orduları arasında bulunan İtalya, gelecek vizyonunda Bayraktar TB2'ye ver verdi. İtalya ordusuna ait gelecek yıllardaki savaş alanı planlamasında Bayraktar TB2'nin de yer alması büyük dikkat çekti. Bu olay uluslararası basında da büyük yankı uyandırdı.

Son yıllarda büyük başarılara imza atan Baykar, uluslararası başarılarına devam ediyor. Türkiye'nin terör örgütleri ile olan mücadelesinde büyük bir katkı sağlayan ve kendisini tüm dünyaya kanıtlayan Bayraktar TB2'ye Avrupa'nın en büyük ordularından talip çıktı.

İTALYA, TB2'YE TALİP

NATO ülkeleri arasında yer alan İtalya, Baykar'ın Bayraktar TB2'sini gelecek vizyonlarına ekledi. Akşam'ın haberine göre, İtalyan Silahlı Kuvvetleri tarafından paylaşılan savaş alanı simülasyonunda Baykar TB2 de yer aldı.

Henüz İtalyan Ordusu'nun cephaneliğinde bulunmayan Türk yapımı Bayraktar TB2'lerin bulunması yabancı basında da büyük yankı uyandırdı. İtalya'nın bu alımı gerçekleşirse, Bayraktar TB2'leri satın alan en büyük NATO ülkesi olmuş olacak. Çünkü İtalya, Avrupa Birliği ve NATO'da dünyanın en büyük 10 ordusu arasında gösteriliyor.

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