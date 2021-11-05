Savaş çıkacak kriz! ABD yangına körükle gidiyor: 2 milyar dolar ve hipersonik füzeler...

Star.com.tr 5 Kasım 2021 Cuma 11:20 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 11:20

Çin'in 'Tek Çin' politikasını baltalayarak bölgedeki gerilimi tırmandıran ABD, Tayvan'a başta hipersonik füzeler olmak üzere ciddi miktarda ağır silah göndermeyi planlıyor.

Tayvan'ın Çin'e karşı 'bağımsızlık' iddiasını desteklemek için hazırlanan Tayvan Caydırıcılık Yasası, Senatör Jim Risch tarafından perşembe günü Senato'da tanıtılırken, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nden Cumhuriyetçi Mike CRAPO başta olmak üzere, Bill Hagerty, Mitt Romney, John Cornyn ve Marco Rubio tarafından destekleniyor.

Crapo bir basın açıklamasında , "Çin'in Tayvan'ı askeri olarak boğmaya yönelik artan çabaları, uluslararası diplomasi ve bölgesel güvenlik için bir tehdittir. Tayvan'ın kendisini Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki saldırganlığından koruyabilmesi için asimetrik yetenekler, eğitim ve hazırlık kaynaklarını hızla Tayvan'a ulaştırmak zorunludur." dedi.

Tasarı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2023'ten 2032'ye kadar yıllık 2 milyar dolarlık Dış Askeri Finans hibe yardım programı ayırmasını gerektirecek. Aynı zamanda ABD'nin Tayvan'a, uzun menzilli hassas silahlar, hava ve füze savunma sistemleri, gemi karşıtı seyir füzeleri, kara saldırı seyir füzeleri, konvansiyonel hipersonik silahlar da dahil olmak üzere, istihbarat, gözetleme ve keşif yetenekleri ve komuta ve kontrol sistemleri ihraç etmesi öngörülüyor.

Açıklamada ayrıca, Dışişleri Bakanlığı'nın Tayvan hükümetinin mühimmat üretim kapasitesini artırmaya da yardım edeceği belirtiliyor.

HİPERSONİK FÜZELER VE ABD'NİN ÇIKARLARI

Bununla birlikte, tasarının gerekçeleri, yasa koyucuların Tayvan'ı savunmayı Tayvanlıların çıkarları için değil, öncelikle ABD'nin bölgedeki stratejik çıkarlarını ilerletmek için öncelediğini ortaya koyuyor. Tasarının asıl gerekçesi olarak Tayvan'ı korumak değil, 'Çin'in siyasi, askeri ve ekonomik gücünün genişlemesi' gösteriliyor.

Romney, açıklamasında, "Tayvan, ABD'nin önemli bir dostu ve demokrasiyi geliştirmede ve Çin'in Hint-Pasifik'teki saldırganlığına karşı koymada önemli bir rol oynuyor. Bu yasa, ABD'nin Tayvan'ın savunma yeteneklerine desteğimizi güçlendirerek Çin saldırganlığına ve baskısına karşı koyma çabalarında Tayvan'ı desteklemeye devam etmememizi sağlayacaktır." dedi.

YASA ÇIKARSA ABD KRİTİK ANLAŞMAYI İHLAL EDECEK

Yasa çıkarsa, yasa ABD-Çin ilişkilerinin temelindeki kilit bir anlaşmayı ihlal edecek.

Kendisini resmen Çin Cumhuriyeti olarak adlandıran Tayvan hükümeti, bir zamanlar son Çin imparatorunun tahttan çekildiği 1912 ile komünist Kızıl Ordu'nun Çin anakarasının tamamının kontrolünü ele geçirip Çin Halk Cumhuriyeti'ni Pekin'de kurduğu 1949 arasında tüm ülkeyi yönetti. Bununla birlikte, görünürdeki komünist zafere rağmen ABD, Çin hükümetini 1970'lere kadar tanmadı.

Daha sonra 3 ortak bildiride (1972, 1979 ve 1982 anlaşmaları), Washington'un Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerini normalleştirmesi, Taipei'ye verdiği askeri ve siyasi destekten vazgeçmesi gerekiyordu.

17 Ağustos 1982 bildirisi olarak da adlandırılan üçüncü bildiride ABD, 'Tayvan'a uzun vadeli bir silah satışı politikası izlemediğini ve silah satışlarını kademeli olarak azaltmayı planladığını" ilan etti. Bu mesele kısa bir süre sonra nihai bir çözüme ulaştı.

Buna rağmen, ABD 1979'da çıkardığı 'Tayvan İlişkileri Yasası'nı duruma göre kullanmaya devam ediyor. ABD bu yasayla, Taipei'deki hükümetle silah satışları da dahil olmak üzere özerkliğini devam ettirecek gayri resmi bir ilişkiyi nasıl sürdüreceğini ortaya koydu.

SAVAŞ ÇIKARACAK KRİZ

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan'ı şu anda isyan halinde olan Çin topraklarının devredilemez bir parçası olarak görüyor. Tayvan da aynı fikirde ancak, kendisini haklı Çin hükümeti olarak görüyor. Pekin, ABD'nin Tayvan'a yaptığı yardımın içişlerine karışmak ve Çin egemenliğinin ağır ihlali olduğunu söylüyor.

Tayvan Boğazı'nda bir savaşın eşiğine getiren büyük bir krizin patlak verdiği Clinton yönetimi ve 2001'de George W. Bush'un yönetiminin başlangıcında büyük bir silah yapılmıştı. Ancak, ABD'nin Tayvan'a silah satışları Donald Trump'a kadar kademeli olarak düştü.

Taipei'de ayrılık yanlısı Başkan Tsai Ing-wen'in iktidara gelişine paralel olan Trump yönetiminde, ABD'den üst düzey yönetim yetkililerinin birkaç ziyareti ve Tayvan'ı uluslararası örgütlere yeniden kabul ettirme çabaları Çin'den sert tepki aldı.

Çin tüm yaşananlar karşısında, 'gerekirse ateş gücünü kullanarak' Tek Çin politikasını sürdüreceği tehdidinde bulunuyor. Aynı zamanda, Tayvan ve ABD'ye gözdağı vermek için, Tayvan Boğazı'nda çeşitli tatbikatlar düzenliyor.