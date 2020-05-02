Savaş uçaklarına yeni X-Band AESA radar

02 Mayıs 2020 Cumartesi 13:59 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 13:59

Saab’dan edinilen bilgiye göre; PS-05/A radar ailesinin yeni bir üyesi olarak geliştirilen X-Band AESA Radar, ilk hava testlerini başarıyla tamamladı. Radar, denemeler esnasında nesnelerin takibini ve takip esnasında veri toplama işlevlerini başarıyla gerçekleştirdi.

X-Band AESA Radar’ın hava testleri esnasında, daha önce Mk4 radarı ile görev yapan bir JAS-39 Gripen D uçağı kullanıldı. Saab’a göre yeni AESA radar, Gripen C/D uçaklarının modernizasyonu için kullanılabilecek.

Edindiğimiz bilgiye göre Saab’ın yeni AESA radarında, daha düşük güç tüketimi ve gelişmiş ısı direnci sağlayan bir malzeme olan galyum nütrür (GaN) bulunuyor. GaN teknolojisi, daha fazla bant genişliği, daha fazla güvenilirlik, kullanılabilirlik ve verimlilik sağlamakta. Yeni X-band AESA radarının avantajları arasında; düşük radar kesit alanına (RKA) sahip hedeflere karşı daha iyi performans ve elektronik karşı önlem (ECM) sistemlerine karşı daha gelişmiş Elektronik Karşı-Karşı Önlem (ECCM) yeteneği bulunuyor.

Türkiye’de de ASELSAN firması; AKINCI SİHA, F-16 Fighting Falcon ve Milli Muharip Uçak (MMU) için GaN teknolojisine sahip AESA radar geliştirmek için çalışmalar yürütmektedir.