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Savunma

Savaş uçaklarının vurucu gözü ASELPOD'un teslimatları devam ediyor

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan ASELPOD Hedefleme Podu Geliştirme ve Entegrasyon Projesi kapsamında on dördüncü seri üretim saha kabul testleri tamamlanarak, teslimatı başarıyla gerçekleştirildi.

IHA7 Eylül 2023 Perşembe 16:19 - Güncelleme:
Savaş uçaklarının vurucu gözü ASELPOD'un teslimatları devam ediyor
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve ASELSAN tarafından yürütülen ASELPOD Hedefleme Podu Geliştirme ve Entegrasyon Projesi kapsamında on dördüncü seri üretim saha kabul testleri tamamlanarak, teslimatı başarı ile gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELPOD Hedefleme Podu Geliştirme ve Entegrasyon Projesi ile ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"En keskin milli teknolojik gözümüz ASELPOD, gelişmeye devam ediyor. Dünyanın en ileri teknolojileri, dünyanın en iyi savaş pilotlarının emrinde Hava Kuvvetlerimizin gücüne güç katıyor. Savaş uçaklarında en kritik görevlerden birini üstlenen ASELPOD sisteminin geliştirilmesinde emeği geçen ASELSAN personelini ve alt yüklenicilerini tebrik ediyorum."

Dost ve müttefik ülkelere çok sayıda teslimatı tamamlanan sistemin yeni ülkelere ihracatı için görüşmeler devam ediyor. Özgün ve millî olarak geliştirilen ASELPOD'un sahip olduğu birçok fonksiyon, operasyonel olarak muadil ürünlerle eşdeğer düzeyde veya ilerisinde bir performans sergiliyor, sahip olduğu ileri düzey görüntü işleme algoritmaları ile hedef takibi ve hedefleme fonksiyonlarını başarı ile icra edebiliyor.

  • ASELPOD
  • Savunma Sanayii
  • Saha Kabul Testleri

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