Star.com.tr 10 Kasım 2021 Çarşamba 10:26 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 10:32

ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı ile Kratos İnsansız Hava Sistemleri'nin ortak geliştirdiği, 2 bin mil ( 3.215 kilometre) uçuş menziline ve elektronik harp ekipmanlarına sahip silahlı insansız hava aracı XQ-58A Valkyrie, birlikte uçtuğu savaş uçağın adeta yardımcısı olacak.

Valkyrie yapay zeka barındıran Hava Kuvvetlerinin insansız savaş hava projesidir. Valkyrie, drone'u kontrol eden ve insanlı avcı-bombardıman uçaklarının işlerini daha etkili ve verimli bir şekilde yapmalarına yardımcı olan "Skyborg" adlı bir dahili beyne sahiptir.

Uzmanlara göre Skyborg, "insanlı bir wingman (sadık kanat - uçakla birlikte uçacak drone) uçağının normalde sağlayacağı telemetri, uçuş planları ve hava durumu gibi verileri sağlayacak" yapay bir beyin olarak tanımlanıyor.

Skyborg programının "sadık kanat" ekip oluşturma mimarisiyle eşleştirilmiş Valkyrie, bazen düzenin önünde uçabilir ve insanlı uçaklar ve uzaktan kontrol İHA'lar için düşman hedeflerini takip edebilir. Bu, daha güvenli stand-off füze fırlatmalarına ve bombalamaya izin verir.

F-22 VE F-35'İ ÖLÜMCÜL HALE GETİRECEK

Valkyrie, hızlı bir satın alma sürecinin meyvesidir. Sözleşmenin verildiği tarihten itibaren prototip ve test uçuşundan sadece 2,5 yıl sonra yüzünü göstermiştir. Başlangıçta 37.7 milyon dolarlık bir sözleşme olan ilk uçuş 2019 Baharında yapıldı ve 2020 yılına kadar dört kez test uçuşu yapıldı. Savunma yüklenicisi Kratos Defence & Security Solutions, üretim birimlerinin bu yıl Hava Kuvvetlerine teslim edilmesini planlıyor.

Bir F-22 veya F-35 ile uçacak Valkyrie, Skyborg sistemi tarafından kontrol edilir. Hedefleme verilerini besleyebilir, istihbarat, gözetleme ve keşif rolleri yürütebilir veya bomba atabilir. Valkyrie'ye uygun olabilecek diğer rol, bomba hasarı değerlendirmesi ve bu verileri komuta ve kontrol uçaklarına göndermektir.

VURULURSA SORUN YOK

Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı'nın Düşük Maliyetli Uçak Teknolojisi portföyünün bir parçası olan Valkyrie, gizli bir uçaktır ve radarda takip edilmesi zordur. Ancak düşürülürse harcanabilir ve bu, canlı bir pilotun fırlatıldıktan sonra esir alınma şansını azaltır.

Ayrıca 80 milyon dolarlık insanlı bir avcı uçağından çok daha ucuzdur.

Az bakım gerektiren drone, hareketli platformlardan fırlatılmayı sağlayan kabiliyete sahiptir ve bir nakliye konteynerinden fırlatılır. Bu konteynerlar, Valkyrie'nin bir piste ihtiyacı olmadığı anlamına geliyor; bu nedenle, mevcut askeri kamyonlar onu bir yerden diğerine taşıyabildiğinden, bir savaş alanında konuşlandırmak için tüm olasılıkları hayal edebiliyor.

Valkyrie daha sonra paraşütle kurtarılır, yine bir piste ihtiyaç duymaz. Maksimum hız saatte 652 mildir.

Dahili olarak dört Müşterek Doğrudan Taarruz Mühimmatı bombası taşıyabilir ve uçağın menzili en az 2.000 mildir.