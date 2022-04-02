Savaşta bir ilk! Starstreak MANPADS Mi-28'i ikiye böldü

24 Şubat'tan beri devam eden Rusya'nın Ukrayna'ya yönelil saldırıları devam ederken, Batılı ülkeler Ukrayna'ya özellikle taşınabilir anti-tank ve taşınabilir hava savunma füzeleri temin ediyor.

The Times'ta yer alan bir habere göre, Ukrayna ordusu Rusya saldırılarının başlamasından bu yana ilk kez, bir Rus Mil Mi-28 helikopterini, Starstreak MANPADS ile vurarak düşürdü.

STARSTREAK MANPADS Mİ-28'İ İKİYE BÖLDÜ

Gazetenin haberine göre, Luhansk bölgesinden bazı görüntülerde, Starstreak mermisi Mi-28'i doğu ikiye böldü.

Görüntülerde, Starstreak MANPADS mühimmatı olduğu ileri sürülen füzenin, bir Rus helikopterinin kuyruğunu kestiği görülüyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, uçaksavar sisteminin yaklaşık bir haftadır Ukrayna'da kullanıldığını ve Luhansk bölgesinden gelen videonun Starstreak sisteminin çalışmasını gösterdiğine inandığını söyledi.

31 Mart'ta İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Rus saldırganlığına karşı Ukrayna'ya daha fazla silah gönderileceğini söyledi.

Star Gazetesi