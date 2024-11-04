SAVTEK Dergi Kasım sayısı yayında

Kasım sayısında, küresel ve bölgesel güç dengelerini irdeleyen, Türkiye'nin stratejik pozisyonunu tartışmaya açan başlıklar ve özel röportajlarla okuyucularla buluşuyor. Kasım sayısında, "Hedef Türkiye mi?" başlığı altında Türkiye'nin neden hedef alındığına dair detaylı analizler yer alıyor.

SİBER CEPHE: HARİTA YENİDEN ÇİZİLİYOR

Türkiye, ulusal güvenliğini siber alanda da güçlendirmek için kapsamlı adımlar atıyor. Kritik altyapıların korunması ve siber tehditlere karşı savunma stratejileri, devletin öncelikli gündeminde yer alıyor. Türkiye'deki Siber Güvenlik Yapısı, MİT Siber İstihbarat Başkanlığı, Bütüncül Bir Siber Güvenlik Yapılanması ve çok daha fazlası bu ay SAVTEK Dergi'de.

HEDEF TÜRKİYE Mİ?

SAVTEK Dergi'nin bu sayısında, Türkiye'nin jeopolitik konumu ve son yıllarda artan tehditler bu kapsamlı dosyada ele alınıyor. Terör örgütlerinin Türkiye üzerindeki stratejik hedeflerini ve bölgesel dengelerin yeniden şekillenmesinde Türkiye'nin oynadığı rolü irdeleyen bu analiz, tarihsel olaylarla günümüzü birleştiriyor.

DUGİN KONUŞTU: "UKRAYNA'YI ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ"

Rus düşünür ve stratejist Aleksandr Dugin ile SAVTEK Dergi olarak gerçekleştirdiğimiz bu özel röportajda BRICS, Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD Seçimleri ve Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdi. Çok kutuplu bir dünya düzenine geçişin mümkün olup olmadığını Dugin'in perspektifinden bu ay SAVTEK'te.

SAVTEK Dergi, Kasım sayısıyla tüm bayilerde